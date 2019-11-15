الأرجنتين تُسقط البرازيل وديًّا في الرياض

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز وديًّا على غريمه منتخب البرازيل، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من مباراة البرازيل بالتقدم على راقصي السامبا بهدف دون رد، حيث تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراة البرازيل، وذلك عند حلول الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وسدد ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني صدها الحارس البرازيلي أليسون، لكنها ارتدت من الأخير ليسددها ميسي مُحرزًا الهدف الأول لراقصي التانجو.

وقبل هدف ميسي، كان البرازيلي جابرييل خيسوس أهدر فرصة التقدم لمنتخب بلاده بعد إهداره لـ ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، لم يفلح المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف التعادل، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجح دفاع منتخب الأرجنتين في الحفاظ على نظافة شباكه، لينتهي اللقاء بفوز راقصي التانجو بهدف دون رد.