الأرجنتين.. والثأر من البرازيل في السعودية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد البرازيل اليوم، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

منتخب الأرجنتين

ويسعى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للفوز على البرازيل اليوم، والثأر من هزيمته بهدف دون رد في نهائي بطولة السوبر كلاسيكو الذي أُقيم في السعودية أيضًا، شهر أكتوبر 2018.

وكانت السعودية قد احتضنت منافسات بطولة السوبر كلاسيكو في إطار دورة رباعية ودية، بمشاركة منتخبات الأرجنتين، البرازيل، السعودية والعراق، وتوج السامبا باللقب.

الأرجنتين ضد البرازيل

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد البرازيل عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

وستشهد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في ملعب الملك سعود حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية المنتخبين الكبيرة، بالإضافة إلى تواجد نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من أن مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم ودية، إلا أنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل في الفترة المقبلة خلال تصفيات كأس العالم 2022.