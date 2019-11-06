الأرصاد: غيوم وأمطار رعدية وغبار يحد الرؤية غدًا
الرياح السطحية تنشط على وسط وشمال المملكة

الأرصاد: غيوم وأمطار رعدية وغبار يحد الرؤية غدًا

2019/11/06
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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