الأرض تنصف الرائد ضد التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يلعب الرائد ضد التعاون اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد ضد التعاون

ولم يخسر الرائد ضد التعاون في المباريات التسع التي لعبها على أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح الفريق الريداوي في الفوز 4 مرات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

وقبل مباراة الرائد ضد التعاون اليوم، لعب الفريقان 18 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن سكري القصيم من الفوز 6 مرات، وفاز الفريق الريداوي في 5 لقاءات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وشهدت مباريات الرائد ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 43 هدفًا، 21 منها لصالح الفريق الريداوي، فيما سجل سكري القصيم 22 هدفًا.

ويقع الفريق الريداوي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، قبل مباراة الرائد ضد التعاون اليوم، فيما يحتل سكري القصيم المركز الثامن بـ13 نقطة.