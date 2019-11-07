الأزمة تتصاعد.. منع حمدالله من السفر والموظفة ترفض التنازل

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله مع موظفة الأمن في مطار الملك خالد بالرياض لن تُحل بالطرق الودية.

منع من السفر

وعاد حمدالله اليوم إلى منزله في الرياض، بعدما صدر بحقه قرار منع من السفر، بسبب الشكوى التي تقدمت بها موظفة الأمن في قسم التفتيشات، وادعت أن نجم النصر تلفظ عليها، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية”.

ورفضت موظفة الأمن التنازل عن دعواها ضد حمدالله حتى الآن، الأمر الذي جعل نجم النصر ممنوعًا من السفر خارج البلاد، على الرغم من محاولات إدارة العالمي التدخل في الأزمة لحلها سريعًا.

تفاصيل الأزمة

وتعود تفاصيل الأزمة، حينما اشتبك حمدالله لفظيًا مع موظفة الأمن وذلك بعد مرور زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي كإجراء روتيني، ما أثار غضب مهاجم نادي النصر لأن زوجته حامل، وتعرضها للأشعة قد يكون ضارًا على صحة الجنين.

وقامت موظفة الأمن التي تحمل رتبة رقيب، باستدعاء رجال أمن المطار، وقدمت شكوى ضد عبدالرزاق حمدالله في قسم الشرطة، وتم أخذ أقوال الطرفين والرفع بها إلى الجهات المختصة.