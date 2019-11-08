الأسهم الأوروبية ترتد عن خمس جلسات من المكاسب

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ارتدت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، عن خمس جلسات متتالية من المكاسب بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع صينية، وهو ما أثار شكوكًا جديدة بشأن ما إذا كان البلدان يقتربان فعلًا من توقيع اتفاق جزئي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 0.3 بالمائة بعد أن سجل مكاسب بلغت 2.5 بالمائة على مدار الجلسات الخمس الماضية.

وكانت القطاعات الدفاعية، مثل الرعاية الصحية والمرافق، هي الرابح الوحيد مما يشير إلى أن شهية المستثمرين للمخاطرة تبقى ضعيفة.

وفاقمت تعليقات ترامب المعنويات التي تضررت بالفعل من بيان مماثل من بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، وأيضًا مصادر قالت: إن الخطة تواجه معارضة داخلية في البيت الأبيض.