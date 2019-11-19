الأسهم الأوروبية تنخفض عن ذروة أربع سنوات

المواطن - متابعة

غيّرت الأسهم الأوروبية اتجاهها لتغلق على انخفاض، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة معاملات متقلبة مع إحجام المستثمرين عن الرهانات الجريئة في ظل الضبابية التي تكتنف التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو 2015 في التعاملات الصباحية، لكنه بدد مكاسبه ليغلق على انخفاض طفيف، متأثرًا بهبوط الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية المرتفعة في أوائل جلسة تداولها.

وأشارت تقارير يوم الاثنين إلى أن بكين متشائمة حيال فرص إبرام صفقة تجارة مع واشنطن، وهو ما أثار مخاوف الأسواق.

لكن بعض الارتياح ساد بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة المسموح للشركات الأمريكية خلالها بالتعامل مع هواوي تكنولوجيز الصينية 90 يومًا أخرى.