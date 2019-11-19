الأسهم الأوروبية تنخفض عن ذروة أربع سنوات
زاد ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة

الأسهم الأوروبية تنخفض عن ذروة أربع سنوات

2019/11/20
الساعة 1:01 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - متابعة

غيّرت الأسهم الأوروبية اتجاهها لتغلق على انخفاض، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة معاملات متقلبة مع إحجام المستثمرين عن الرهانات الجريئة في ظل الضبابية التي تكتنف التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو 2015 في التعاملات الصباحية، لكنه بدد مكاسبه ليغلق على انخفاض طفيف، متأثرًا بهبوط الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية المرتفعة في أوائل جلسة تداولها.

وأشارت تقارير يوم الاثنين إلى أن بكين متشائمة حيال فرص إبرام صفقة تجارة مع واشنطن، وهو ما أثار مخاوف الأسواق.

لكن بعض الارتياح ساد بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة المسموح للشركات الأمريكية خلالها بالتعامل مع هواوي تكنولوجيز الصينية 90 يومًا أخرى.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • بورصة باريس تغلق على انخفاض
    •
  • بورصة باريس تغلق مرتفعة
    •
  • كيف يرى المواطنون اكتتاب أرامكو ؟
    •
  • الأسهم الأوروبية ترتد عن خمس جلسات من المكاسب
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :