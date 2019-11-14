الألعاب النارية ترسم أجمل لوحة بموسم الرياض

المواطن - الرياض

شهد موسم الرياض، مساء اليوم الخميس إطلاق الألعاب النارية في سماء المنطقة، حيث رسمت لوحة غاية في الجمال تفاعل معها سكان الرياض وزوار فعاليات موسم الرياض.

وعلق موسم الرياض على إطلاق الألعاب النارية بقوله: “الألعاب النارية اليوم جمالها طاغٍ.. ورسمت في سماء موسم الرياض أحلى لوحة”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.