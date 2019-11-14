الألعاب النارية تضيء سماء الرياض الليلة
ضمن فعاليات موسم الرياض

الألعاب النارية تضيء سماء الرياض الليلة

2019/11/14
الساعة 4:24 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

تشهد عدة مناطق في موسم الرياض الليلة انطلاق فعالية الألعاب النارية التي ستضيء سماء العاصمة لعدة دقائق، فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم تجاوز السرعة.

وقال الدفاع المدني في تنبيه له: نود أن نلفت عنايتكم إلى أن فعالية الألعاب النارية المصاحبة لموسم الرياض سيتم إطلاقها اليوم الخميس في تمام الساعة ٠٩:٠٠ مساءً ولمدة ٥ دقائق من مركز الملك عبدالله المالي، برج الفيصلية، برج المملكة، منطقة البوليفارد وحديقة النهضة.

وتابع: وعليه نأمل توخي الحيطة والحذر، علماً أن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.

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