الأمر بالمعروف تفعل المصلى المتنقل بالشرقية

المواطن - واس

فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية المصلى المتنقل، في الأماكن التي تشهد كثافة وازدحاماً من الزائرين للحدائق والمنتزهات، والواجهة البحرية، وبعض الأسواق، وذلك طوال أيام الأسبوع.

وتشمل الخدمات المزودة بالمصلى المتنقل؛ مكبرات الصوت، ومفارش الصلاة، وعدد من الكراسي لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن مخصصة للوضوء، حيث يأتي تفعيل المصلى المتنقل بإشراف مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، وبتوجيه ودعم ومتابعة مَعَالِي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.