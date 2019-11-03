الأمن العام يباشر 11175 قضية خلال أسبوع

المواطن - الرياض

كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢٨ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٥ /٣ /١٤٤١ هـ.

ولفت الأمن العام إلى أن عدد القضايا خلال هذه الفترة بلغ 11175 قضية منها 966 مخالفات أنظمة.