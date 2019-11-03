الأمن العام يباشر 11175 قضية خلال أسبوع

المواطن - الرياض
كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢٨ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٥ /٣ /١٤٤١ هـ.
ولفت الأمن العام إلى أن عدد القضايا خلال هذه الفترة بلغ 11175 قضية منها 966 مخالفات أنظمة.
كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢٨ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٥ /٣ /١٤٤١ هـ.
ولفت الأمن العام إلى أن عدد القضايا خلال هذه الفترة بلغ 11175 قضية منها 966 مخالفات أنظمة.
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