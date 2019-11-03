الأمن العام يباشر 11175 قضية خلال أسبوع

الأمن العام يباشر 11175 قضية خلال أسبوع

2019/11/03
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢٨ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٥ /٣ /١٤٤١ هـ.

ولفت الأمن العام إلى أن عدد القضايا خلال هذه الفترة بلغ 11175 قضية منها 966 مخالفات أنظمة.



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