الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي لتفريق محتجين في بغداد

الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي لتفريق محتجين في بغداد

2019/11/06
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

نقلت وكالة رويترز عن أحد شهودها القول إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء يوم الأربعاء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، ولم تحدث إصابات.

وأغلق المحتجون جسر الشهداء بعد ظهر الثلاثاء، مع استمرار احتشاد الآلاف في مظاهرات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقتلت قوات الأمن 13 محتجًا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيًا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصامًا أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية من 250 صفحة ضُبطت مع مقيم
    •
  • سياسي بحريني عن جرائم أذناب إيران: ألم وسط صمت العالم
    •
  • نزاهة العراق تستدعي مسؤولين بتهم الفساد وإهدار المال العام
    •
  • نيويورك تايمز: العراق ينتفض ضد الاحتلال الإيراني المشؤوم
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :