الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي لتفريق محتجين في بغداد

المواطن - متابعة

نقلت وكالة رويترز عن أحد شهودها القول إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء يوم الأربعاء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، ولم تحدث إصابات.

وأغلق المحتجون جسر الشهداء بعد ظهر الثلاثاء، مع استمرار احتشاد الآلاف في مظاهرات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقتلت قوات الأمن 13 محتجًا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيًا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصامًا أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.