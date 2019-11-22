الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر
بعد إغلاق المتظاهرين له

الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر

2019/11/22
الساعة 12:04 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - متابعة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في ميناء أم قصر قرب البصرة، إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله يوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.

وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

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