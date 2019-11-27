الأمور النفسية وغياب لاعبي الخبرة سبب خسارة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وعلق الكاتب الرياضي عبدالله المصيليخ على هزيمة الأخضر قائلًا: “المعايير النفسية هي التي تصنع الفارق حينما تتواجه السعودية والكويت.. ويجب أن تكون دورة الخليج فرصة لاكتشاف المواهب.. لا لهدم العمل”.

وتابع: “رغم تفوق السعودية في الاستحواذ إلى أن الكثافة العددية الهجومية لم تكن حاضرة، وفي كأس الخليج الأمور النفسية مؤثرة فيه، السعودية خسرت بشكل مفاجئ بثلاثية أمام الكويت، وقطر المنتخب المستقر خسر من العراق”.

وفي السياق ذاته، قال لاعب المنتخب الكويتي السابق، فرج لهيب: “تفوق الكويت على السعودية جاء بفضل الخبرة.. كما أن الظروف التي يعاني منها المنتخب الكويتي ساهمت في صناعة التحدي”.

وأضاف: “عدم مشاركة لاعبي الخبرة في السعودية أثر على أدائه، ورغم ذلك الأخضر قدم مستوى جيّدًا، وأفضل من الكويت أحيانًا، السعودية لم تكن حاضرة ذهنيًّا، وهذا قد يعود إلى الإلهام الذي أوصله رينارد للاعبين بأن هذه البطولة ليست مُهمَّة”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “نعم، في كأس الخليج تحضر الأمور النفسية أكثر من الفنية.. وللمنتخبات الفائزة في المباراة أولى.. بنسبة كبيرة سيكونون في الدور الثاني”.