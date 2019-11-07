الأمير: إذا تبينت براءة حمدالله سيتم اتخاذ هذا الإجراء

المواطن - محمد سمعه

علّق القانوني أحمد الأمير على أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر مع موظفة التفتيش في مطار الملك خالد في الرياض.

وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: أجهزة الكشف عن المعادن المستخدمة في المطارات هي أجهزة تستخدم ترددات منخفضة، ولكون تلك الترددات منخفضة فالتعرض لها يُعد آمنًا حتى للنساء الحوامل.

في حال براءته ماذا سيحدث؟

وأضاف: مازالت حادثة اشتباك حمدالله مع موظفة التفتيش تحت التحقيق وإبداء الرأي حيالها لا يمكن أن يصدر إلا من متأزم، وإذا انتهت التحقيقات وتبينت براءة حمدالله فمن ادعى عليه يستحق العقوبة، ولكن إذا تبين أن حمدالله هو المخطئ فهو يستحق العقوبة المنصوص عليها في هذه الحالات.

وعاد حمدالله اليوم إلى منزله في الرياض، بعدما صدر بحقه قرار منع من السفر، بسبب الشكوى التي تقدمت بها موظفة الأمن في قسم التفتيشات، وادعت أن نجم النصر تلفظ عليها، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية”.

ورفضت موظفة الأمن التنازل عن دعواها ضد حمدالله حتى الآن، الأمر الذي جعل نجم النصر ممنوعًا من السفر خارج البلاد، على الرغم من محاولات إدارة العالمي التدخل في الأزمة لحلها سريعًا.

كيف بدأت الأزمة؟

وتعود تفاصيل الأزمة، حينما اشتبك حمدالله لفظيًا مع موظفة الأمن وذلك بعد مرور زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي كإجراء روتيني، ما أثار غضب مهاجم نادي النصر لأن زوجته حامل، وتعرضها للأشعة قد يكون ضارًا على صحة الجنين.

وقامت موظفة الأمن التي تحمل رتبة رقيب، باستدعاء رجال أمن المطار، وقدمت شكوى ضد عبدالرزاق حمدالله في قسم الشرطة، وتم أخذ أقوال الطرفين والرفع بها إلى الجهات المختصة.