الأندية اليابانية طريق #الهلال لـ البطولات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للعودة إلى منصات التتويج القارية، والفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وتُعتبر مواجهة الهلال للأندية اليابانية في البطولات الآسيوية بمثابة الفأل الحسن على الزعيم، حيث إنه نجح في التتويج بـ3 ألقاب عن طريقها، من أصل 7 بطولات قارية حصل عليها.

وفاز الهلال على ناجويا الياباني بنتيجة 3/1 في نهائي البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس عام 1997، وسجل ثلاثية الزعيم، سامي الجابر، يوسف الثنيان والمغربي صلاح الدين بصير.

وتغلب الهلال على جابيليو الياباني بثلاثية البرازيلي سيرجيو ريكاردو في نهائي بطولة آسيا أبطال الدوري عام 2000، ويُعد هذا اللقب هو آخر لقب يتوج به الزعيم بمسمى دوري أبطال آسيا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد ذلك بلقب كأس السوبر الآسيوي على حساب فريق شيميزو الياباني، بعدما فوز بهدفين مقابل هدف خارج أرضه، وتعادل إيجابيًا في الرياض.