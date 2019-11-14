الأهداف الجمالية تخصص سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الأهداف الجمالية والحاسمة ماركة متخصصة للنجم سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، بعد إحرازه الهدف الثالث بطريقة جميلة في شباك المنتخب الأوزبكي اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ونستعرض أبرز الأهداف الجمالية التي سجلها سالم الدوسري ونالت إعجاب الحاضرين والمتابعين.

ولا يستطيع أي عاشق لنادي الهلال، نسيان هدف سالم الدوسري الجميل في شباك النصر بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مارس الماضي، حيث خسر الهلال بثلاثية مقابل هدفين لكن الهدف أجبر الإعلامي المصري عمرو أديب على الإشادة بـ سالم الدوسري ووصفه بأنه هدف مارادوني.

كما أن سالم الدوسري يتمتع بالتركيز الشديد الذي يؤهله إلى إحراز أهداف قاتلة في الوقت القاتل واللحظات الحاسمة من عمر أي مباراة مع الهلال ومع المنتخب السعودي، حيث سبق للدوسري تسجيل هدف للأخضر في شباك غواتيمالا في كأس العالم للشباب عام 2011 وكان وقتها في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وواصل سالم الدوسري تنفيذ هوايته المفضلة، وهي إحراز الأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث سجل هدف فوز المنتخب السعودي على منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بـ روسيا 2018 وسُجل وقتها في الدقيقة الخامسة والتسعين.

وسبق لـ سالم الدوسري كذلك، تسجيل هدف قاتل للمنتخب السعودي في شباك منتخب الإمارات في كأس الخليج عام 2014، ووقتها قاد الأخضر إلى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري سجل هدف فوز المنتخب السعودي في شباك أوزبكستان عند حلول الدقيقة التاسعة والثمانين بعد دقائق قليلة من هدف اللاعب سلمان الفرج الثاني.

وبعد هدف سالم الدوسري، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز الأول له على حساب منتخب أوزبكستان في الأراضي الأوزبكية، حيث سبق للأخضر التعادل في لقاء والخسارة في مباراة أخرى، قبل مواجهة اليوم.