الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

واختارت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، هدف نجم نادي التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا، في شباك الشباب، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله النجم المغربي جلال الداودي ليقود فريقه الرائد للفوز على الوحدة بنتيجة 3/2.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم فريق الشباب، الكولومبي دانيلو إسبريا، في شباك نادي التعاون على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة التاسعة، في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.