الأهلي أذكى من #النصر في مناسبتين

المواطن - محمد سمعه

تميزت إدارة النادي الأهلي بالذكاء في مناسبتين حيث نجحت في حرمان النصر من التعاقد مع اللاعبين عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي في الفترة الأخيرة.

وكان يوسف بلايلي كشف في تصريحات صحافية أن إدارة الأهلي تعاملت بذكاء معه ومع والده، مما جعل اللاعب الجزائري يُحوّل وجهته من النصر إلى الأهلي، بعدما اهتم أصفر العاصمة بالتعاقد معه في صيف 2019.

وأكد بلايلي أن النصر قدم عرضًا ماليًا مميزًا لكنه رغب في تمثيل الأهلي بسبب تعامل إدارة الأهلي معه في المفاوضات.

وفي السياق ذاته، كان النصر عبّر كثيرًا في فترات سابقة وبالأخص وقت وجود إدارة سعود آل سويلم عن رغبته في ضم عمر السومة لصفوف أصفر العاصمة ليكسب العالمي قوة تهديفية كبيرة بوجود المهاجم السوري.

السومة يكشف الكواليس

وكشف عمر السومة كواليس اتفاقه مع العالمي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، وقال: “اتفقت مع النصر للانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس النصر والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه”.

وتابع نجم المنتخب السوري تصريحاته قائلًا: “تدخلت شخصية قريبة لي جعلتني أجدد عقدي مع النادي الأهلي واعتذرت لمسؤولي النصر ورفضت الزيادة الأهلاوية؛ لأنني لم أكن أبحث عنها”.

وأضاف: “العقد المقدم من النصر كان أعلى من عقدي مع الأهلي وبمميزات أكثر، ولكنني اعتذرت من رئيس النصر حينها سعود السويلم، وبعد اتفاقي مع رئيس الأهلي الأسبق ماجد النفيعي رفضت زيادة قيمة العقد”.

تدخل عشاق الأهلي مع إدارة الأهلي وقتها برئاسة ماجد النفيعي ما يُمثل اهتمامًا كبيرًا وذكاءً من قبل الأهلاوية باللاعب خاصة أن السومة أصبح رمزًا للأهلي خلال السنوات الأخيرة، كما أنه قام بإسعاد الجماهير الأهلاوية في الكثير من المناسبات والمباريات الحاسمة لـ الراقي.

ذكاء الأهلي يعود عليه بالنفع

وقد يتسبب ذكاء الأهلي في أن يكون السومة وبلايلي السبب في تتويج الراقي ببطولة في موسم 2019-2020.

وتولى السويسري كريستيان جروس تدريب الأهلي بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.