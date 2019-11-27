الأهلي على خطى #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي أراد تقليد شقيقه وجاره الاتحاد خلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج في قطر.

وقالت تقارير إخبارية إن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي فضّل عدم إقامة معسكر خارجي للفريق الأول خلال فترة توقف الدوري وذلك بسبب غياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع الأخضر.

وكان الاتحاد تراجع عن إقامة معسكر خارجي إعدادي للفريق، بسبب الملفات المهمة والأزمات التي تسعى إدارة الاتحاد لحلها بعد أزمة مستحقات الرأس أخضري غاري رودريغيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو.

يذكر أن نادي الاتحاد نفى تمامًا في بيان له أمس الثلاثاء، أن يكون هناك مستحقات متأخرة لـ فيتشيو مضيفًا أن كل ما ورد عن اللاعب غير صحيح.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إخبارية إن الاتحاد قام بتحويل 2.5 مليون دولار أمريكي لـ نادي غلطة سراي التركي كجزء من مستحقات صفقة التعاقد مع غاري رودريغيز.

وتولى المدرب السويسري كريستيان جروس تدريب الأهلي مؤخرًا حيث جاء خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وذلك بعد الفوز على الفيصلي في الجولة العاشرة يوم السبت الماضي.