الأهلي والجندل يتعادلان إيجابيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الأهلي والجندل، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي والجندل:

وبدأت مباراة الأهلي والجندل المقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بضغط كبير من لاعبي الراقي، وعلى عكس سير اللقاء، تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22.

ونجح فهد فالح في هز شباك الراقي من أول هجمة لفريقه، وضغط أصحاب الأرض بقوة بحثًا عن تسجيل التعادل في مباراة الأهلي والجندل اليوم، قبل أن يتمكن يوسف بلايلي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي للظهور بشكل أفضل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والجندل اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قرر منح ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة، دجانيني تافاريس وعبدالفتاح عسيري من راحة من المشاركة في مباراة الأهلي والجندل اليوم.