الأهلي يتواصل مع الجماهير على الواتس

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تدشين خدمة “واتس الأهلي”؛ لمزيد من التواصل مع الجماهير.

ونشر حساب النادي الأهلي مقطع فيديو على “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “جماهيرنا الغالية: عندكم مُقترح أو رسالة للإدارة، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية.. أرسلها على واتس الأهلي”.

وتُعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بين الأندية السعودية، حيث لم يقدم أي مجلس إدارة من قبل على تخصيص رقم للجماهير لإيصال رسائلها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.