الأهلي يخسر من النجم الساحلي بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي المصري، التي أُقيمت على ملعب رادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة الفريق الأحمر بهدف نظيف.

النجم الساحلي ضد الأهلي:

وبدأت مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بشكل سريع، وسيطر الفريق الأحمر على الكرة، وأجبر أصحاب الأرض على الدفاع، ثم بدأ الفريق التونسي في مبادلة الهجمات، ولكن دون خطورة.

وأشهر حكم مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي البطاقة الحمراء للاعب الفريق الضيف أيمن أشرف في الدقيقة 13، بعد عرقلته للاعب على حدود منطقة الجزاء، وسط اعتراضات كبيرة من الفريق الأحمر، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد ياسين الشيخاوي أن يهز شباك الفريق الأحمر في الدقيقة 18، ولكن مرت الكرة فوق العارضة، وحصل حسين الشحات على ركلة ثابتة نفذها محمد مجدي أفشة، ولكن الدفاع التونسي شتتها، لينتهي الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الفريق التونسي في هز شباك الضيوف عند الدقيقة 50 من أحداث مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي عن طريق الشيخاوي، وتعرض الفريق الأحمر لصدمة قوية بعد إصابة نجمه علي معلول في الدقيقة 69.

ولعب محمد هاني كرة عرضية مميزة، حولها جونيور أجايي بشكل مميز، إلا أن الحارس تألق وأبعدها، وأطلق أفشة تسديدة قوية في الدقيقة 84، ولكنها مرت بجوار المرمى، لتنتهي مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد.