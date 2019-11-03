#الأهلي يدرج لعبة المبارزة للمرة الأولى في تاريخه
لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة

#الأهلي يدرج لعبة المبارزة للمرة الأولى في تاريخه

2019/11/04
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ، مساء أمس الأحد، اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للمبارزة، ممثلًا في رئيس مجلس إدارته أحمد الصبان.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا بعد توقيع اتفاقية شراكة يتم بموجبها إدراج المبارزة ضمن الألعاب المختلفة التي يُشارك فيها الراقي لأول مرة في تاريخه.

وأشار النادي الأهلي إلى أن هذه الشراكة جاءت لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة وفق رؤية المملكة 2030، وصناعة أبطال أولمبيين يمثلون المملكة في الأولمبياد والمحافل الدولية الكبرى، خاصة وأن اللعبة تعتبر من الألعاب الأولمبية.

وأضاف النادي الأهلي في بيانه أنه يسعى لرفع مستوى التنافسية في جميع الألعاب الرياضية، ونشر لعبة المبارزة بشكل كبير داخل مدينة جدة، خاصة مع شعبية الراقي الجارفة والجماهيرية الكبيرة التي يتميز بها.


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