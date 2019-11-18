الأهلي يستفيق على خبر سار

المواطن - محمد سمعه

استفاق النادي الأهلي على خبر سار بعودة نجمه عبدالفتاح عسيري من جديد إلى التدريبات، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة ديربي جدة أمام نادي الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد عودة عبدالفتاح عسيري المتألق في الفترة الأخيرة مع الأهلي بمثابة خبر سار لعشاق الراقي الذين عانوا من المشاكل مؤخرًا بسبب الخلاف المتواجد بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي.

وفي تحليل لأوضاع الأهلي، أكد الناقدان الرياضيان غرم العمري وماجد الفهمي، أن النادي الأهلي يحتاج إلى المحبين في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس الإدارة، أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

وعلق ماجد الفهمي على أزمات الراقي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ما يحصل في الأهلي بسبب المحرضين.. الجمهور الأهلاوي قُهر هذا الموسم من داخل النادي.. وفي الأهلي أسماء كبيرة جدًّا تعد منظومة متكاملة”.

وتابع: “من وضع تاريخ المطالبة بعقد الجمعية العمومية للأهلي يريد الإضرار به وإسقاطه أمام المتصدر.. حاولت أن ألم شمل رجال الأهلي وأبلغت أحمد الصائغ شخصيًّا بأنني سأنتقد السلبيات لأنه الحل الوحيد لإصلاح أوضاع الأهلي”.

وفي السياق ذاته، قال غرم العمري: “ما يحصل في الأهلي لم نشاهد طوال تاريخه وهناك 3 معسكرات داخل النادي.. والمشكلة في الأساس هي ابتعاد رجال الأهلي الحقيقيين عن المشهد، هناك أسماء أهلاوية تنهي أزمات أكبر من كرة القدم”.

وأضاف: “يجب على الأمير منصور بن مشعل تقريب رجال الأهلي المحبين.. عملت 19 عامًا في الأهلي ولا أعرف المتواجدين بالنادي الآن.. أمام هيئة الرياضة المعترف بهم إدارة أحمد الصائغ فقط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إدارة الأهلي منتخبة ومن الظلم الحكم على عملهم الآن.. أطالب هيئة الرياضة بتشكيل لجنة للنظر في عمل الإدارة.. بحسب معلوماتي أن الإدارة تعمل بشكل ممتاز جدًّا”.