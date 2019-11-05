الأهلي يقلب الطاولة على #الجندل برباعية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي ضد الجندل، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الراقي بنتيجة 4/ 1.

الأهلي ضد الجندل:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الجندل بضغط كبير من لاعبي الراقي، وعلى عكس سير اللقاء، وتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22، عن طريق فهد فالح، من أول هجمة لفريقه على مرمى الراقي.

وضغط الراقي بقوة بحثًا عن تسجيل التعادل في مباراة الأهلي والجندل اليوم، وكاد سلمان المؤشر أن يهز الشباك في الدقيقة 43، إلا أن تسديدته علت العارضة، ونجح يوسف بلايلي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

انتفاضة الأهلي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو الراقي، وكاد عبدالله حسون أن يهز الشباك، ولكنه سدد بعيدًا، ونجح المؤشر في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الأهلي ضد الجندل بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 58.

ونجح حسين المقهوي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60، واستمر ضغط الراقي الكامل على الشوط الثاني، وتمكن البرازيلي لوكاس ليما من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 70، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الجندل بفوز أصحاب الأرض.