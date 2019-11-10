الأهلي يواجه #الفيحاء وديًّا

المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض مباراة ودية ضد الفيحاء استعدادًا للمواجهات الرسمية المقبلة.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة الفيحاء الودية ستكون عند الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

ويسعى السويسري جروس لاستغلال فترة التوقف الدولي، وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدنيًّا وفنيًّا، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال والنصر أصحاب المركزين الأول والثاني.