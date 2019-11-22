الأولمبياد يُهدد انطلاقة صلاح مع ليفربول

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن هناك خطرًا قد يُعرقل انطلاقة المصري الدولي محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن منتخب مصر الأولمبي نجح في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بعد تغلبه على جنوب إفريقيا وصعوده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ولفتت “ميرور” إلى أن محمد صلاح مرشح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر تحت 23 عامًا، كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن، والذي يتم السماح لهم بالمشاركة مع كل فريق في منافسات الأولمبياد.

وأوضحت أن الأولمبياد ستقام من 22 يوليو حتى 8 أغسطس من العام المقبل، وفي حالة وجود صلاح في البطولة العالمية يعني غيابه عن انطلاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الجديد، والذي عادة ما يبدأ في بداية أغسطس.

يُذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لم يعلن بعد استدعاء محمد صلاح لقائمة الفراعنة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020.