الإرياني: اتفاق الرياض سيطلق عجلة التنمية ويعيد صرف الرواتب

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة وحضور لجميع مؤسسات الدولة الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الإرياني في تغريدة له عبر “تويتر”: إن اتفاق الرياض يتيح تفعيل مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وإطلاق عجلة التنمية ومباشرة صرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

وجاء توقيع اتفاق الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وشهد التوقيع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في قصر اليمامة، حضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.