الإرياني: تصريحات الحوثي طاعة لسادته في إيران

المواطن - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء أمس الاثنين: إن “زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته، ويؤكد أنه من طهران ولطهران، ولن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة”.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن زعيم الحوثيين أساء “لثورتي” الشعب العراقي واللبناني اللتين أعادتا الروح والاعتبار لعروبتهم.

وتابع أن تصريحات الحوثي الأخيرة تكشف حجم قلقه من تحول هذه “الثورة” التي كسرت حاجز الخوف إلى مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى صنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكان زعيم الانقلابيين الحوثيين قد حذر سابقًا مما سمَّاها “الفوضى في التلقي الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي”، داعيًا إلى “تجنب ما حدث في لبنان والعراق”، متجاهلًا الكوارث التي تسبب بها في اليمن من قتل وتشريد الآلاف بالسلاح الإيراني.