الإصابات تقلق مصر ضد كينيا

المواطن - مروة نبيل

يُعاني منتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري من شبح الإصابات قبل مباراة مصر ضد كينيا المقبلة ضمن منافسات التصفيات الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد كينيا في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

مصر ضد كينيا

وفي الوقت الذي يسعى فيه حسام البدري وجهازه الفني للظهور بأفضل شكل ممكن خلال أول مباراة رسمية، اصطدم بإصابات هامة قبل مباراة مصر ضد كينيا المرتقبة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

وتأكد غياب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح عن مباراة مصر ضد كينيا المقبلة، بعدما أثبتت الفحوصات معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي في البريميرليج.

وتعرض نجم وسط النادي الأهلي حمدي فتحي لإصابة قوية في تدريبات المنتخب قبل مباراة مصر ضد كينيا المقبلة، وأثبتت الفحوصات معاناته من قطع في غضروف الركبة، وسيبتعد عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 شهور.

وخرج مهاجم سبورتنج براغا البرتغالي، أحمد حسن كوكا من حسابات البدري بعدما تعرض لإصابة في الركبة، وأجرى عملية جراحية، وسيغيب لمدة شهرين تقريبًا.

وكان نجم النادي الأهلي حسين الشحات قد تعرض لكدمة قوية خلال مواجهة ليبيريا الودية، ولكنه يخضع لبرنامج تأهيلي حاليًا، أملًا في اللحاق بمباراة مصر ضد كينيا المرتقبة.

ويُعتبر غياب صلاح وفتحي عن مباراة مصر ضد كينيا هو الأبرز، خاصة أن نجم ليفربول هو هداف المنتخب ويمتاز بالسرعة والاختراقات، فيما أثبت حمدي تواجده سريعًا مع الفراعنة، وبات حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم، بجانب تسجيله لأهداف.