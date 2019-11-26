الإصابة تبعد فيليب كيش عن #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، السلوفاكي فيليب كيش، عن فارس الدهناء لمدة 4 أسابيع على الأقل.

وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة فيليب كيش من تمزق على مستوى عضلة الساق، ويحتاج إلى فترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع على الأقل، ويخضع بعد ذلك إلى فحوصات أخرى لتحديد وقت دخوله إلى التمارين.

وكان فيليب كيش قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق ضد الاتحاد الأخيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.