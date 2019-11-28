الإصابة تضرب ثنائي منتخب #الكويت

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الجهاز الطبي في منتخب الكويت الأول لكرة القدم، الدكتور عبد المجيد البناي عن معاناة الثنائي بدر المطوع ومشاري غنام من إصابة.

وأوضح أن المطوع وغنام يُعانيان من شد عضلي، ما يثير الشكوك حول لحاقهما بمباراة منتخب الكويت ضد عمان، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأشار إلى أن ثنائي منتخب الكويت الأول لكرة القدم، سيخضعان لعلاج مكثف من خلال الإبر الموضعية، مع منحهما راحة من التدريب اليوم.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”: “هناك بعض الإصابات الطفيفة، من كدمات وتقلصات لعدد من اللاعبين، إلا أن ذلك لن يمنعهم من المشاركة في التدريب”.

وشدد على أن الإصابات التي كشف عنها الفحص الطبي عقب مباراة منتخب الكويت ضد السعودية بالأمس، والتي انتهت بفوز الفوز بثلاثية مقابل هدف، غير مقلقة.

وأضاف: “تدريب منتخب الكويت اليوم سيشهد تقسيم اللاعبين لمجموعتين بالتنسيق مع الجهاز الفني، حيث ستكتفي المجموعة التي شاركت أمس ببرنامج للاستشفاء، فيما ستخوض الثانية حصة تدريبية بإشراف الجهاز الفني”.