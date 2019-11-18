الإصابة تُبعد الخيبري ومادو عن الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غاب نجم خط الوسط عبدالله الخيبري والمدافع عبدالله مادو عن تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين؛ بسبب الإصابة.

وأجرى الخيبري أشعة رنين مغناطيسي، وأثبتت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج نجم الأخضر إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، قبل العودة والمشاركة في المباريات.

وأضاف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله مادو اكتفى بأداء تمارين انفرادية؛ لشعوره بآلام في الركبة مجددًا خلال فترة اختبار جاهزيته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره باراجواي، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، استعدادًا لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.