الإطاحة بالجاني في حادثة الدهس العمد بحائل

المواطن - حائل

تمكنت شرطة منطقة حائل من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يدهس آخر عمداً في أحد الأحياء السكنية بالمدينة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه، وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص، بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل، لدهس متعمد من مركب؛ مما نتج عنه إصابته، وهروب الجاني من الموقع، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بفضل من الله من القبض عليه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.