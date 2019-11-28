الإطاحة بكويتي يستخدم طائرة مسيرة بجوار قصر دسمان
تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بكويتي يستخدم طائرة مسيرة بجوار قصر دسمان

2019/11/28
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إن الحرس الأميري تمكن من ضبط مواطن يقوم باستخدام طائرة مسيرة بجانب قصر دسمان وإحالته إلى الأجهزة الأمنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن “بلاغًا ورد يفيد بقيام شخص باستخدام طائرة مسيرة بجانب قصر دسمان، وفور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس الأميري وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يستخدمها من غير ترخيص من وزارة الداخلية، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

ويعد قصر دسمان أحد قصور الحكم التاريخية بالكويت كما أنه ما زال محافظًا على شكل البناء القديم مع بعض التطوير الطفيف.

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