الإعلام الرياضي يعلن نتائج التحقيق بتصريح الحائلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في تصريح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بشأن قيام صحافيين بمخالفات أثرت في الأجواء الاتحادية.

وجاء البيان كالتالي: “إلحاقًا بالبيان الصادر في الـ32 من سبتمبر بشأن قيام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتحقق مما ذكره أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في تصريحه الفضائي لبرنامج (الدوري مع وليد)، فإن الاتحاد يود الإيضاح أنه جرى مخاطبة إدارة النادي لطلب تحديد أسماء الإعلاميين المعنيين بالتصريح وتقديم ما لديها من أدلة”.

وتابع: “وقد قدمت الإدارة ثلاثة أسماء تبين أن اثنين منها لا يحملان عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أما الثالث فهو عضو لدى الاتحاد، بناء على ذلك قامت اللجنة القانونية في الاتحاد ببحث الموضوع وأخذ إفادة الأطراف والوقوف على الأدلة والمستندات المقدمة”.

وأضاف: “وقد انتهت اللجنة إلى أن الوقائع التي يتحدث عنها رئيس النادي كانت قبيل توليه مجلس إدارة النادي، كما لم توضح الحيثيات أي فعل يفهم منه اتخاذ موقف مضاد نتيجة لعدم تلبية مطالب شخصية معينة”.

وواصل البيان: “وبالرغم من ذلك فإن التصرف الذي بدر من الإعلامي يعتبر مخالفًا لأخلاقيات المهنة وأصولها، وكان حريًّا به أن ينأى بنفسه عما يشوب عمله أو قد يؤثر في موضوعية طرحه، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق العضو وفقًا للوائح المعمول بها لدى الاتحاد”.

واختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بيانه قائلًا: “إذ يؤكد الاتحاد دعمه وثقته بالزملاء الإعلاميين، فإنه يشدد في الوقت ذاته على رفضه لأي ممارسات تخالف آداب المهنة وتؤثر في الطرح الموضوعي المتزن”.