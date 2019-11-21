الإعلان عن قائمة الإمارات بـ كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الهولندي فان مارفيك قائمة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي، يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر منافساتها حتى الثامن من شهر ديسمبر المقبل، ويتواجد منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجانب منتخبات قطر والعراق واليمن.

وضمت قائمة منتخب الإمارات 28 لاعبًا، وهم؛ علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، خليفة الحمادي، زايد العامري، محمد العطاس، عبدالله رمضان، عمر عبدالرحمن، وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر وإسماعيل الحمادي.

كما تواجد في القائمة كل من؛ أحمد خليل، خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الإحبابي، محمد صالح برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي، محمد حسن الشامسي، عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور، شاهين عبدالرحمن، طارق أحمد، جاسم يعقوب وعلي صالح.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم والتي تضم 23 لاعبًا، يوم السبت المقبل، بعد نهاية الحصة التدريبية.