الإمارات تتجه لرفع الحظر عن مكالمات واتساب
في إطار التعاون مع المنصات الإلكترونية الكبيرة

الإمارات تتجه لرفع الحظر عن مكالمات واتساب

2019/11/07
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة قريبًا إلى رفع الحظر المفروض على مكالمات واتساب، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول إماراتي رفيع المستوى.

وقال محمد الكويتي، المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات Nesa، في حديث مع قناة CNBC: إن الإمارات العربية المتحدة زادت من تعاونها مع منصات التكنولوجيا الكبيرة، خاصةً واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، فيما يتعلق بمبادرات الأمن القومي.

وأوضح: “لقد زاد التعاون مع واتساب بالفعل، ورأينا فهمًا جيدًا للغاية منهم لمفهومنا في العديد من تلك المشاريع، وذلك في إشارة إلى منهج الدولة الخليجية لتنظيم الاتصالات”.

وأكمل المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات كلامه قائلًا: “قد يكون هناك رفع لحظر المكالمات الصوتية على واتساب، وهذا سيحدث قريبًا، وهذا ما نعرفه ونفهمه من هيئة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.


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