الإنذار المبكر : تدني الرؤية على القصيم حتى السابعة مساء

المواطن- القصيم

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم بسبب الرياح النشطة والأتربة المثارة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة سوف تمتد حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الإنذار المبكر أن البلاغ يشمل كلًا من الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف، جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.