الإنذار المبكر : سيول وتدني الرؤية في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار غزيرة، على مساحات واسعة من منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية وسيول.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له: إن البلاغ يشمل العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- ينبع.

ولفت إلى أن الحالة سوف تستمر حتى الثانية من صباح غدٍ الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول توقعت أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.