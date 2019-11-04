الإنذار المبكر : عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الفجر في 3 مناطق

الإنذار المبكر : عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الفجر في 3 مناطق

2019/11/04
الساعة 6:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية في عدد من المناطق.

وقالت الهيئة إن منطقة القصيم سوف تتأثر بهذه الحالة خاصة البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – بريدة – عنيزة، فيما ستشمل هذه الحالة كلًا من  الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

أما في منطقة الرياض فسوف تمتد الحالة لتشمل الخرج – الزلفي – العاصمة الرياض – المجمعة – المزاحمية – وادي الدواسر.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تبدأ من التاسعة مساء الاثنين وحتى الثالثة من فجر الثلاثاء.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الإنذار المبكر : أمطار رعدية وأتربة مثارة تحد الرؤية على مكة والمدينة
    •
  • الإنذار المبكر يحذر أهالي حائل: أمطار متواصلة حتى الفجر
    •
  • الإنذار المبكر : سحب رعدية وتدني الرؤية على أملج حتى الثامنة مساء
    •
  • الإنذار المبكر يحذر أهالي جازان: عواصف رعدية وأمطار غزيرة حتى التاسعة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :