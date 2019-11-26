الإنذار المبكر يحذر أهالي جازان وعسير من البرد والسيول

المواطن - عسير

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية مصحوبًا بتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على مساحات واسعة من منطقتي عسير وجازان.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة تشمل أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب في منطقة جازان في حين تشمل الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة في منطقة عسير.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء في جازان بينما تمتد حتى التاسعة في عسير.