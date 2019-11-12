الإنذار المبكر ينبه : أمطار على الرياض

المواطن - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من أمطار على عدد من مدن ومحافظات منطقة الرياض تشمل العاصمة السعودية.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة التي سوف تبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم وسوف تمتد حتى التاسعة.

ويشمل البلاغ الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، شقراء، عفيف.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية سيصحبها عدد من الظواهر أبرزها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بسبب الأتربة المثارة والعوالق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت إلى أن حالة الرياح السطحية المتوقعة على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

من جهة أخرى أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 13/ 3/ 1441هـ.

وجاءت منطقة الرياض كما يلي:

الجزر 0.80 متر

الحائر 3.00 متر

الحنابج 2.35 متر

الشحمة 1.40 متر

المجمعة 1.10 متر

لبن 1.20 متر

مزوى 1.50 متر

نمار 2.50 متر