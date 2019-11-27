الاتحاد الآسيوي: #الهلال أكثر الأندية نجاحًا في القارة

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني، وتتويجه باللقب القاري.

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره: “أنهى نادي الهلال السعودي انتظارًا دام طويلًا من أجل نيل لقب دوري أبطال آسيا بفوزه بنسخة 2019، يوم الأحد، ليعيد ترسيخ نفسه باعتباره النادي الأكثر نجاحًا في آسيا”.

وتابع: “نادي الهلال، الذي كان يملك ستة ألقاب قارية في خزائنه، كان بالفعل النادي الأكثر نجاحًا في آسيا، لكن النادي السعودي اضطر إلى الانتظار لمدة 17 عامًا من أجل تاجه السابع”.

بطولات الهلال الآسيوية

وأضاف: “تذوق الهلال المجد القاري للمرة الأولى، جاء في عام 1991 عندما فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بعد أن احتل المركز الثاني في عامي 1986 و1987”.

واستكمل: “بعد ذلك تعين على النادي الانتظار ست سنوات للحصول على شرف التتويج القاري القادم، حيث فاز النادي الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، بقيادة أساطير أمثال سامي الجابر ويوسف الثنيان، على فريق ناغويا غرامبوس الياباني 3-1 في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية”.

وواصل: “تلا ذلك بسرعة الفوز بكأس السوبر الآسيوي لعام 1997، مما أسفر عن فترة من الهيمنة التي شهدت أنجح الأندية السعودية يفوز بثلاث ألقاب قارية أخرى، حصد الهلال ثنائية أخرى في عام 2000، عندما فاز بلقبي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوية”.

واحتفل الهلال بالفوز بلقبه الآسيوي السادس بعد ذلك بعامين، مع إضافة كأس الكؤوس الآسيوية إلى خزائنه، وكان ذلك في نفس العام الذي تم فيه تغيير اسم بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لتصبح دوري أبطال آسيا، وصوب الزعيم أنظاره نحو إضافة لقب قاري آخر إلى مجموعة الألقاب التي حصدها.

واقترب الهلال مرتين من تحقيق اللقب، ولكنه خسر في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017 أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي وأوراوا ريد دايموندز الياباني على التوالي.

اللقب السابع

ونجح الهلال في الفوز على أوراوا بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ثم تغلب على الفريق الياباني بهدفين نظيفين على ملعب سايتاما، ليحصد اللقب القاري الغائب عن خزائنه.

وجاء في ختام التقرير: “احتفل لاعبو الهلال بانتصار، يوم الأحد، بالرقم 7 مما يشير إلى عدد الألقاب الآسيوية التي فاز بها النادي، والذي ظهر بشكل بارز على قمصانهم، ولكن مع بقاء شهيتهم مفتوحة لتحقيق المجد القاري مرة أخرى، ومزيد من الألقاب القارية يمكن أن تكون قريبًا من نصيب النادي الأكثر نجاحًا بين أندية آسيا”.