الاتحاد الآسيوي: رباعي #الهلال الأبرز بالنهائي

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمستوى الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن أبرز اللاعبين في ذهاب نهائي البطولة القارية، وطرح استفتاء للجماهير للتصويت على اللاعب الأفضل بينهم.

واختار الاتحاد القاري 4 لاعبين من صفوف الهلال، وهم: الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، سلمان الفرج، البيروفي أندريه كاريلو ومحمد البريك، بالإضافة إلى ثنائي أوراوا هاروكي فوكوشيما وتاكاهيرو سيكيني.

وأكد في تقريره أن جيوفينكو شكل خطورة مستمرة على مرمى أوراوا، إلا أن الحظ حرمه من هز الشباك، حيث سدد 11 تسديدة، 3 منهم على المرمى، و7 اصطدمت بمدافعي الفريق الياباني.

وأثنى بالدور الذي لعبه سلمان الفرج في المباراة، مؤكدًا أنه كان مفتاح بناء هجمات الهلال وقام بدور محوري؛ ما ساهم في استحواذ فريقه للكرة بشكل كبير، كما أشاد بالنجم البريك الذي ساهم في الحد من خطورة مهاجمي أوراوا.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن كاريلو برز بشكل كبير في المباراة، خاصة أنه صاحب هدف الفوز، وكان له 53 تمريرة ناجحة، وقام بتسديدتين على المرمى.