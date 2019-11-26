الاتحاد الآسيوي يتغنى بالاستقبال التاريخي لـ #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالاستقبال التاريخي الذي حظيت به بعثة فريق الهلال بعد العودة إلى الرياض بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد نظمت بالأمس احتفالية كبرى لفريق الهلال في الدرعية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، ومشاركته في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ونشر الاتحاد الآسيوي صورًا من الاستقبال الضخم للزعيم، وقال: “احتشد الآلاف من أجل استقبال فريق الهلال في الرياض، بعدما تغلب على أوراوا ريد دايموندز 2-0 على ستاد سايتاما في إياب الدور النهائي، ليتوج باللقب القاري الثمين بعد تفوقه بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب”.

وواصل: “ارتدى لاعبو الهلال قميصًا يحمل الرقم 7، احتفالًا باللقب القاري السابع في تاريخ النادي، بعدما توج أيضًا بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عامي 1997 و2002 وكأس السوبر الآسيوية 1997 و2000”.

وتابع: “وبات الهلال أول فريق من غرب آسيا يتوج بلقب البطولة بعد السد القطري الذي توج باللقب عام 2011، لينهي سلسلة من انتصارات أندية اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره: “يعتبر هذا اللقب القاري الأول للهلال منذ عام 2002، علمًا بأنه توج مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000”.