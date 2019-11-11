الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا

المواطن - متابعة

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ على خلفية أعمال الحفر التي تقوم بها الأخيرة قبالة الساحل القبرصي.

ويستهدف القرار معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، كما يعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وتقول تركيا، المرشحة رسميًّا لعضوية الاتحاد الأوروبي: إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان: قرار اليوم سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي: إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي، إنها أنشطة حفر ”غير قانونية“ قبل بدء سريان أي إجراءات.