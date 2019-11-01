الاتحاد .. المعاناة مستمرة

المواطن - مروة نبيل

خيب الاتحاد آمال جماهيره خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2019.

دوري أبطال آسيا

وتوقعت جماهير الاتحاد أن يكون أداء العميد مغايرًا هذا الموسم، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، الأمر الذي زاد من طموحهم.

وواصل الاتحاد مشواره قبل أن يودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ربع النهائي على يد الهلال، حيث تعادل على أرضه سلبيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

وتسبب الخروج من دوري أبطال آسيا في حالة من الغضب الجماهيري، إلا أنها توقعت أن يكون دافعًا أمام اللاعبين للتركيز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والظهور بشكل مميز يليق بتاريخ العميد.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن من تحقيق الفوز 3 مرات فقط أمام الرائد والتعاون بنتيجة 3/1، وضد الشباب بهدفين مقابل هدف.

وخسر الاتحاد في 6 مباريات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك وأبها والحزم والأهلي بهدفين مقابل هدف، وهُزم أمام الوحدة بهدف دون رد، بالإضافة إلى خسارته ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفشل الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مباراة بالدوري هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه بـ15 هدفًا، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وخسر في 3 مباريات على أرضه ووسط جمهوره.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

وفي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، نجح الاتحاد في التأهل إلى دور الـ16، وفاز على الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب، ويطمح لمواصلة مشواره ومصالحة الجماهير.