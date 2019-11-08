الاتحاد والرياض الأبرز.. 5 مباريات في كأس الملك سلمان اليوم

المواطن - مروة نبيل

تستكمل منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة، حيث تُقام 5 مباريات؛ أبرزها مواجهة الاتحاد ضد الرياض.

مباريات اليوم

ويلعب الدرعية ضد الخليج، عند الساعة 3:15 مساء على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد نظيره العين، عند الساعة 3:45 مساء، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة.

ويحل الأخدود ضيفًا على النهضة، عند الساعة 5:35 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلعب العربي والباطن، عند الساعة 6 مساء، على ملعب نادي النجمة.

وتُختتم مباريات اليوم في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة الاتحاد ضد الرياض عند الساعة 8 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأهل 19 فريقًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الطائي، الاتفاق، ضمك ونجران.